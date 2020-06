Semprealtuofianco – Radio Rossonera unisce i tifosi del Milan | VIDEO

Nuova iniziativa di Radio Rossonera che in concomitanza con il ritorno in campo ha raccolto in un video 30 tifosi in rappresentanza di 30 paesi del mondo: distanti ma uniti dai colori rossoneri e con un solo messaggio comune #Semprealtuofianco!

In un momento complicato, post quarantena e con l’imminente ritorno al calcio giocato, dove la parola chiave è distanziamento, Radio Rossonera reagisce “unendo” i supporter milanisti da ogni parte del globo.

30 tifosi rappresentanti 30 paesi di tutto il mondo, dal Brasile all’Indonesia, dagli Usa all’Australia, passando ovviamente per l’Europa, ognuno con un messaggio nella sua lingua e con una conclusione comune in italiano: “Forza Milan!“.

Radio Rossonera, da sempre dalla parte dei tifosi, in tempi di discussioni e polemiche volte ad allontanare più che ad unificare desiderava mandare un messaggio chiaro e deciso.

Ha fortemente voluto realizzare questo progetto, contattando personalmente tutti i sostenitori, presidenti di Milan Club, rappresentanti di intere community rossonere raccogliendo i loro messaggi in un video che si impegnerà a girare alla società e – possibilmente – alla squadra per ricordargli che nonostante le partite a porte chiuse e lo stadio vuoto, il Milan non sarà mai solo e i tifosi saranno #Semprealtuofianco.