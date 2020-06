Calciomercato Milan – Operazione Kalulu: costi e dettagli

Tutto davvero fatto per l’acquisto di Pierre Kalulu dall’Olympique Lione. Ecco i dettagli dell’affare definito dal Milan.

Il primo colpo del Milan 2020-2021 sembra ormai cosa fatta. Pierre Kalulu andrà ad arricchire la difesa rossonera nella prossima stagione.

Il difensore laterale del Lione, classe 2000, arriverà dopo la scadenza del contratto con il club francese.

Il giornalista Nicolò Schira ha dato qualche dettaglio in più sull’operazione, che non sarà pienamente a costo zero come precedentemente ipotizzato.

Il Milan girerà al Lione una sorta di ‘tassa’ imposta dall’UEFA per i trasferimenti dei giovani calciatori in scadenza. Un esborso comunque minimo, di circa 480 mila euro.

Kalulu firmerà poi un contratto di cinque anni con il Milan. Il terzino andrà a percepire 500 mila euro netti all’anno, più alcuni bonus che dipenderanno dalle sue prestazioni individuali e dai traguardi del club.

#ACMilan will pay 480mila euro to #OlympiqueLyon for Pierre #Kalulu as a FIFA training fees. Total agreement between rossoneri and french right-back’s agent (Vlado Lemic) for a contract until 2025 with a wages of 500mila euro + bonuses. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2020