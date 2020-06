Henkel: “Rangnick allenerà il Milan, vi spiego come lavora”

Il giornalista tedesco conferma il trasferimento di Ralf Rangnick dal gruppo Red Bull al Milan per il doppio incarico di allenatore e manager sportivo.

Non solo in Italia, anche dalla Germania giungono conferme sull’approdo di Ralf Rangnick al Milan. Il giornalista tedesco Jan Henkel, intervistato da Sky Sport, ha ribadito che l’operazione si farà.

Queste le sue dichiarazioni nella giornata di oggi: «Non c’è nessun dubbio. Rangnick allenerà il Milan nella prossima stagione e farà anche il direttore sportivo. È uno che ha bisogno di decidere. Il doppio ruolo è quello che lui vuole. Lui è uno che inizia un progetto. Abbiamo visto cosa ha fatto in Germania con Hoffenheim e Lipsia, portandole in Bundesliga e la seconda anche in Champions League. È uno che fa giocare un calcio con giovani, con caccia alla palla e pressing alto. Dopo 10 secondi bisogna andare in gol. Tatticamente è molto forte.

Henkel esprime un solo dubbio su Rangnick, che giudica assolutamente preparato per un compito difficile come rilanciare il Milan: «Io lo conosco, è crucco al 100% e non so se la sua mentalità in Italia potrà funzionare. È uno che porta avanti i progetti».