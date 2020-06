Milan, infortunio Musacchio: comunicato UFFICIALE

Mateo Musacchio in Spagna per sottoporsi ad intervento per un infortunio alla caviglia sinistra. Ecco il comunicato ufficiale del Milan.

Il Milan perde Mateo Musacchio. Il difensore argentino sarà costretto a sottoporsi ad un intervento in artroscopiaalla caviglia sinistra. A darne notizia è il club rossonero, sul proprio sito ufficiale, attraverso un comunicato:

“AC Milan comunica che Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona“.