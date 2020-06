Juventus, ceduto Muratore all’Atalanta: incredibile plusvalenza

Sta generando discussioni l’operazione condotta tra Juventus e Atalanta per il passaggio del difensore Simone Muratore a Bergamo per un prezzo ritenuto elevato.

La Juventus ha definito il trasferimento a titolo definitivo di Simone Muratore all’Atalanta. Il difensore centrale 22enne ha già sostenuto le visite mediche ed è pronto a firmare per il suo prossimo club.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la società bianconera ricaverà circa 7-8 milioni di euro dalla cessione del giocatore. Una plusvalenza tutt’altro che trascurabile, dato che Muratore in questa stagione ha militato in Serie C (15 presenze) con la formazione Under 23 della Vecchia Signora.

Infatti, questa operazione sta già facendo discutere non poco sui social network, dove molti tifosi accusano la Juve e anche qualche giornalista esprime dubbi. Ad esempio Maurizio Pistocchi, che non nasconde le sue perplessità e auspica un intervento delle autorità del calcio per vigilare su alcuni affari che generano plusvalenze “sospette”.