Milan, oggi funerale di Pierino Prati. Baresi: “Era una bella persona”

Si è svolto in provincia di Como il funerale per l’ultimo saluto a Pierino Prati, ex attaccante di Milan e Roma. Presente Franco Baresi e altri rossoneri.

Nella giornata di oggi si è svolto il funerale di Pierino Prati, morto lunedì 22 giugno. Si è svolto presso l’oratorio di Alzate Brianza, paese in provincia di Como dove abitava ed è venuto a mancare due giorni fa.

Tra le circa 200 persone presenti alla cerimonia anche ex giocatori rossoneri come William De Vecchi, Filippo Galli e Franco Baresi. Quest’ultimo ha così parlato di Prati: “Come giocatore lo conoscete tutti – riporta Eurosport –, io vorrei sottolineare la sua dimensione umana. Era una bellissima persona, sempre disponibile. Non l’ho conosciuto sul campo perché lui ha smesso quando io ho iniziato, ma ho lavorato assieme a lui nel settore giovanile e l’ho apprezzato per la sua umiltà, un valore che sapeva trasmettere anche ai ragazzi“.

Proprio Baresi ha depositato la maglia rossonera numero 11 sulla bara. Al termine del funerale c’è stato un applauso per celebrare il grande Pierino, sul cui feretro sono state messe anche le sciarpe di Roma e Salernitana, altre squadre in cui ha militato in carriera.

Riposa in pace, bomber.