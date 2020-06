CorSport – Milan, accordo vicino con Donnarumma: le cifre

Gianluigi Donnarumma vuole restare al Milan e dovrebbe firmare il rinnovo di contratto, anche se la trattativa con Mino Raiola deve ancora concludersi.

Confermato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Milan e Mino Raiola per discutere del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Sembra che ci sia ottimismo in merito al raggiungimento di un accordo.

Il club rossonero riconosce l’importanza di Gigio, intende fare uno sforzo economico e sperare di farne una bandiera per il futuro. Il Corriere dello Sport spiega che Ivan Gazidis è pronto a mettere sul tavolo più soluzioni per giungere alla firma. Vuole proporre più offerte per poi trovare l’incastro che soddisfi tutti.

Il fatto che Donnarumma abbia già espresso la volontà di restare aiuta il Milan nella trattativa con Raiola. Gazidis è disponibile a offrire un rinnovo di 1-2 anni mantenendo l’ingaggio attuale di 6 milioni di euro netti annui. Una mossa che metterebbe il club rossonero al riparo dal rischio di perderlo a parametro zero tra una stagione e rinvierebbe ogni discorso su un’eventuale cessione. Questa strada sembra la più praticabile.

Un’altra opzione è quella di un prolungamento di cinque anni con spalmatura dello stipendio. Un’ipotesi caldeggiata dal Milan, meno da Raiola. L’agente di Gigio difficilmente accetterà la riduzione dell’ingaggio, anche se Gazidis vuole provarci.

Un’altra possibilità per convincere Raiola è l’inserimento di una clausola di risoluzione valida in caso di mancata qualificazione in Champions League. Se una società arriverà offrendo la cifra prestabilita, allora Donnarumma potrà liberarsi.

La proprietà Elliott e l’amministratore delegato Gazidis vogliono blindare il portiere campano, ritenuto un punto fermo del progetto. Si spera che la negoziazione con Raiola viaggi abbastanza spedita e senza problemi.

