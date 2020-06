Saelemaekers sarà riscattato: decisione giunta prima di Milan-Roma

Milan, Alexis Saelemaekers resterà in rossonero. Il belga verrà infatti riscattato, e non c’entra la grande prestazione contro la Roma. La decisione, infatti, nasce già da prima…

Il Milan riscatterà Alexis Saelemaekers. E non c’entra la grandissima prestazione di domenica pomeriggio contro la Roma. Perché come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il match contro i capitolini ha indubbiamente aiutato ma la società aveva deciso già da prima.

Una decisione presa perché l’esterno belga ha tutte le caratteristiche che Elliott cerca: età, prospettiva e costo abbordabile. Il Diavolo lo aveva infatti prelevato in prestito oneroso per 3.5 milioni, ai quali se ne dovrebbero aggiungere ‘soltanto’ altri 3.7 per trattenerlo definitivamente in rossonero.

Un’opzione di cui dunque la società usufruirà, per poi puntarci forte il prossimo anno soprattutto con l’arrivo di Ralf Rangnick. Impiegato inizialmente come terzino, è soprattutto nel tridente offensivo che il classe 99 ha mostrato il proprio talento.

Finora però si è dovuto accontentare delle briciole, fino a domenica quando ha usufruito di un’ora abbondante dimostrando tutto il suo potenziale. E’ stato il suo ingresso a dare la scossa al Milan sul fronte offensivo, ed è grazie anche a una sua giocata che è arrivato il goal del vantaggio. Il 21enne, adesso, si prepara a diventare un’arma importante anche nel Milan del domani.

