Di Marzio: “Conferme su Rangnick. Kalulu? Preso da Maldini-Massara”

L’esperto di calciomercato ha chiarito alcune delle strategie del Milan che verrà, a partire da Ralf Rangnick.

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha risposto sul suo profilo Twitter alle domande poste dai tifosi del Milan sulle future scelte del club rossonero.

Il primo argomento è l’approdo di Ralf Rangnick, con Di Marzio che ha svelato il suo ruolo: “Farà l’allenatore-manager, un ruolo specifico e plenipotenziario. Ma per ora non può operare, non si permette di lavorare senza avere un contratto con il Milan. Infatti Maldini e Massara sono per ora solidi al loro posto operativo”.

Poi sull’acquisto di Pierre Kalulu: “Operazione a costo zero che si fa a prescindere dall’allenatore futuro. E’ stata un’occasione, farina del sacco di Maldini e Massara. Loro hanno impostato e chiuso la trattativa”.

Infine sul riscatto ufficiale di Alexis Saelemaekers: “L’affare era stato già definito a gennaio. Si trattava già all’epoca di un prestito con obbligo di riscatto, quindi la permanenza del belga al Milan era già stata progammata”.

