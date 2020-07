Milan-Juventus, pagelle e tabellino: bene Kjaer, Ibrahimovic ci prova

PRIMO TEMPO – Avvio equilibrato a San Siro, con pericoli da una parte e dall’altra anche se con poche vere palle goal. E’ in particolare la Juventus a partire forte, spaventando prima con Bonucci e poi con Ronaldo. Il Diavolo risponde due volte con Ibrahimovic che non capitalizza.

Quando allo scadere ci riesce, su un assist brillante di Paquetá in profondità, l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Per Donnarumma, nonostante le incursioni avversarie, si registra una sola vera parata allo scadere su un tentativo nemmeno troppo insidioso di Higuain.

SECONDO TEMPO –

Milan-Juventus, voti e tabellino

Marcatori:

Ammoniti: 31′ Paquetá, 36′ Bennacer

Espulsi:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Lucas Paquetá, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Milan-Juventus, le pagelle

Donnarumma 6: diversi spaventi in quest’avvio per Gigio, ma nessun intervento degno di nota o decisivo in quest’anno. Il primo vero intervento è allo scadere del primo tempo su Higuain.

Conti 6: dal suo lato ha pluri pallone d’oro ma l’esterno non disdegna. Tocco provvidenziale al 12esimo su conclusione del portoghese.

Kjaer 6.5: che brivido al 9′ quando si fa sfilare Bonucci da dietro. Meglio al 23esimo quando di testa sventa una pericolosa ripartenza juventina. Al 37′ si immola letteralmente su tiro quasi a botta sicura di Danilo. Al 44esimo contiene Ronaldo in un letale ripartenza bianconera con un pericoloso due contro due.

Romagnoli 6.5: il biglietto di visita a Bernardeschi gli arriva in particolare al 24esimo, quando il capitano gli sradica un pallone importante a tu per tu facendogli capire la serata.

Hernandez 6: freno a mano tirato anche questa volta, perché sul suo asse ci sono Bernardeschi e Cuadrado che non posso certo ricevere praterie. Buona prestazione difensiva all’avvio.

Kessie 6: corsa, tackle e stacchi aerei. C’è tanto lavoro da fare per l’ivoriano in una serata del genere.

Bennacer 5.5: appare un pizzico meno brillante del solito, sia nel contenere che nell’impostare. Lo dimostra il cartellino giallo rimediato poco dopo la mezz’ora, soffre l’impeto bianconero in mediana.

Saelemaekers 6: ci prova dal limite dopo 7 minuti ma il tiro è smorzato. E’ vispo, si propone bene e aiuta anche in difesa appena può.

Lucas Paquetá 6: Pioli gli assegna una personalissima marcatura su Cuadrado e il brasiliano lo contiene abbastanza bene mordendogli. Dopo la mezz’ora però si becca con ingenuità un’ammonizione pesante. Assist brillante per Ibra al 47esimo, peccato per il fuorigioco.

Rebic 5: eclissato e fuori dalla manovra. Tocca pochi palloni e quando ci riesce non lascia il segno. Ma nelle ultima partite ha segnato comunque, chissà…

Ibrahimovic 6: la prima fiammata arriva al 22esimo ed è subito panico per la retroguardia bianconera. Peccato che strozzi la conclusione. Ci riprova due minuti con maggior convinzione, ma con una realizzazione centrale. Rischia al 32esimo con quella gamba alta su Ronaldo. Nel finale segna anche, ma l’arbitro ferma tutto.

Pioli:

