Calciomercato Milan – Godfrey e Bustos interessano | VIDEO

Non solo Milenkovic, Ajer e Fofana. Il Milan per la difesa ha fatto un sondaggio anche per Ben Godfrey, 22enne centrale in forza al Norwich. Valutazione parecchio alta, circa 30 milioni di euro, nonostante la sua squadra si trovi in fondo alla classifica in Premier League. Anche la Roma e società inglesi hanno messo gli occhi su Godfrey. Per l’attacco rispunta il nome di Nahuel Bustos, 22enne argentino che milita nel Talleres e per il quale c’è già stato un incontro nei giorni scorsi con un intermediario. Prezzo basso, dato che il contratto del giocatore andrà in scadenza nel 2021. Bustos piace anche al Siviglia.