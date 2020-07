Napoli-Milan, formazioni ufficiali: Calhanoglu dal primo minuto

Le scelte di Gattuso e Pioli per Napoli-Milan, match valevole per la 32a giornata di Serie A. Confermata la presenza di Calhanoglu nelle formazioni ufficiali.

Alle 21:45 il Milan di Stefano Pioli sfida il Napoli di Gennaro Gattuso, per la 32esima giornata di Serie A. I rossoneri non possono fermarsi per centrare la qualificazione in Europa.

Per l’occasione il mister del Diavolo conferma 10/11 della formazione che ha battuto la Juventus. Torna Calhanoglu dal primo minuto. Paqueta vince il ballottaggio con Saelemaekers.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli: (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Paqueta, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.