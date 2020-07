Calciomercato Milan news – Il Siviglia riscatta Suso | VIDEO

Buona notizia per il Milan dalla Spagna: il Siviglia si è matematicamente qualificato alla prossima Champions League e ciò fa scattare l’obbligo di riscatto del cartellino di Jesus Suso, approdato in Andalusia in prestito biennale nell’ultimo mercato di gennaio. La cessione definitiva del giocatore spagnolo dovrebbe portare nelle casse del club rossonero circa 21 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus. Una plusvalenza importante per il bilancio del Milan. Il denaro ricavato dall’addio definitivo di Suso è utile sia per migliorare i conti che per poter reinvestire su rinforzi in entrata nella prossima finestra del calciomercato.