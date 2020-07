Calciomercato Milan news – Kjaer riscattato, piace Emerson | VIDEO

Il Milan ha deciso di riscattare Simon Kjaer dal Siviglia. Verranno investiti i 3,5 milioni di euro pattuiti nel mercato di gennaio dopo l’accordo sul prestito del 31enne difensore danese, che ha messo insieme buone prestazioni in maglia rossonera. Kjaer si è decisamente meritato la conferma. Il Milan in difesa lavora anche per un terzino destro e interessa molto Emerson Royal, 21enne brasiliano del Barcellona in prestito al Betis Siviglia fino al 2021. Ci sono stati dei contatti, ma l’operazione non è facile perché il Barça dovrebbe pagare una penale al club andaluso per l’interruzione anticipata del prestito.