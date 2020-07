Calciomercato Milan – Assalto a Fofana. Laxalt in Russia? | VIDEO

Il Milan punta forte su Wesley Fofana per rinforzare la difesa. Dalla Francia giunge notizia di un principio di accordo raggiunto tra il club rossonero e il giocatore, ma serve raggiungere un’intesa con il Saint-Etienne. La società francese finora ha rifiutato l’offerta giunta dal Milan, disposto però a rilanciare per assicurarsi il centrale francese. In uscita si lavora alla cessione di Diego Laxalt, obiettivo di mercato della Lokomotiv Mosca. Ci sono stati incontri e contatti tra le parti e l’agente del terzino uruguayano ha aperto a un trasferimento in Russia. Bisogna trovare l’accordo economico completo per chiudere l’affare.