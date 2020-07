Verso Milan-Bologna: Paquetà da valutare, torna Saelemaekers

Lucas Paquetà non è ancora sicuro di essere convocato per Milan-Bologna, oggi test per lui. Alexis Saelemaekers invece rientra dalla squalifica e può giocare dal primo minuto.

Per Milan-Bologna mister Stefano Pioli può contare sul ritorno di Alexis Saelemaekers. L’esterno destro belga ha scontato la giornata di squalifica contro il Parma e dunque è disponibile per domani.

Non bisogna escludere un suo impiego da titolare nel 4-2-3-1 nel consueto ruolo di esterno avanzato a destra. Nell’ultima partita è stato Rafael Leao ad agire in quella posizione, ma l’ex di Sporting Lisbona e Lille non ha brillato. Difficilmente il portoghese verrà riproposto su quella fascia a San Siro sabato sera.

Pioli nell’allenamento di oggi a Milanello dovrà anche capire se Lucas Paquetà potrà essere convocato per Milan-Bologna. Il centrocampista brasiliano ha saltato il match con il Parma per un’infiammazione a un ginocchio e ha svolto le terapie necessarie. La seduta di rifinitura sarà il test che dirà se l’ex Flamengo sarà disponibile o meno. Avere un’alternativa in più sarebbe importante per l’allenatore rossonero.

