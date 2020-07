Diritti TV, Scaroni: “L’incontro? Chiedete a De Laurentiis”

Terminato l’incontro odierno per parlare della gestione dei diritti TV del calcio italiano. Presente anche il rossonero Paolo Scaroni.

Oggi all’Hotel St. Regis di Roma si è tenuto un incontro tra i vertici dei club di Serie A, organizzato dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis.

L’imprenditore partenopeo ha invitato a pranzo presidenti e dirigenti della maggior parte delle società italiane, per discutere dei Diritti Televisivi per il calcio nostrano in vista del prossimo triennio.

Si parla di una nuova piattaforma gestita dalla Lega Serie A che possa favorire economicamente e direttamente i club italiani. Ma per ora non è stato ancora proposto nulla di concreto.

Presente all’incontro anche Paolo Scaroni, presidente del Milan. L’ex dirigente ENI, intercettato all’uscita dall’albergo, ha rilasciato brevi dichiarazioni: “L’incontro? Chiedete come è andata a De Laurentiis”.