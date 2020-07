Calabria prossima plusvalenza del Milan: intanto cambia agente

Davide Calabria nella prossima sessione di calciomercato lascerà il Milan, ma nel frattempo ha deciso di cambiare agente. Addio ad Alessandro Lucci.

Le prossime dovrebbero essere le ultime partite di Davide Calabria con la maglia del Milan. Salvo sorprese, infatti, lascerà il club al termine del campionato.

In questa stagione il terzino bresciano ha perso il posto da titolare a favore di Andrea Conti. Non vuole essere una riserva, punta a giocare anche in ottica Nazionale maggiore. Pertanto, è destinato a trasferirsi in un’altra squadra.

La società rossonera potrà fare un’altra buona plusvalenza, dopo quella registrata con la cessione di Jesus Suso al Siviglia. Il prezzo di Calabria non dovrebbe essere inferiore a 10 milioni di euro e ci sono già alcuni club interessati. Lo stesso Siviglia ha fatto dei sondaggi.

Intanto, il giornalista sportivo Nicolò Schira dà una notizia importante. Il laterale destro del Milan cambia agente. Interrotto il rapporto con Alessandro Lucci, che era diventato il suo procuratore a metà maggio 2019. Da vedere ora a chi si affiderà. La scelta sarà importante, visto che il prossimo agente dovrà occuparsi del suo futuro già nell’immediato. Da valutare proposte estere e italiane che arriveranno.

