Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: scatta il countdown

La fumata bianca ormai è davvero vicina, Gigio Donnarumma si appresta a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al Milan almeno fino al 30 giugno 2023

Mino Raiola è pronto a sbarcare a Milano per incontrare la dirigenza rossonera: la volontà di Donnarumma, che oggi taglierà il traguardo delle 200 presenza con la maglia del Diavolo, è chiara da tempo. Vuole continuare a giocare per il Milan, per la sua squadra del cuore.

L’agente, che cura i suoi interessi, cercherà di avere comunque una ‘scappatoia’, che permetta a Gigio di liberarsi ad una giusta cifra se il Milan non dovesse dimostrare di essere competitivo.

La firma, come dicevamo, è davvero vicina: come riporta il Corriere della Sera, presto ci sarà il faccia a faccia tra la dirigenza e Raiola. Con il Milan ufficialmente in Europa arriverà anche il rinnovo di contratto di Donnarumma.