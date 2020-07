Suso saluta il Milan: “Grazie di tutto, rossonero per sempre”

Il saluto d’addio di Jesus Suso al Milan, visto che da ieri lo spagnolo è ufficialmente un ex rossonero, nuovo calciatore del Siviglia.

Da ieri Jesus Suso è ufficialmente un ex calciatore del Milan. Il Siviglia infatti ha annunciato il riscatto a titolo definitivo del calciatore spagnolo.

Una plusvalenza importante per il Milan, utile per i propri conti ma importante anche a livello tecnico. Gli andalusi invece punteranno su Suso in vista della prossima edizione di Champions League.

Nel celebrare la sua permanenza a Siviglia, Suso oggi su Instagram ha colto l’occasione per salutare i suoi vecchi tifosi rossoneri, con parole molto dolci.

“Tante grazie anche al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero“.

