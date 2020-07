Milan, Pioli: “Desideravo il rinnovo. Il futuro è adesso”

Le parole di Pioli ai microfoni di Milan Tv per parlare di rinnovo, dell’Atalanta e di tante altre cose.

Intervistato da Milan TV, Stefano Pioli è tornato sul rinnovo di contratto, ufficializzato ieri sera dopo la partita contro il Sassuolo.

Pioli ribadisce quando già detto ieri: “Ho sempre desiderato questo. Ho cercato di ottenere il meglio da me stesso e dai miei giocatori, con la speranza di continuare un lavoro fatto di qualità e continuità. C’è grande felicità per questo attestato di stima del club, ma deve esserci concentrazione“.

Sulle prossime tre partite: “Stiamo facendo bene ma ci aspetta una partita difficile con l’Atalanta. Il nostro futuro è adesso. Da queste tre partite possiamo ricavare spunti interessanti e una classifica interessante. Bisogna credere in se stessi, ho sempre sostenuti, ed ero sincero, che c’è sempre stato tutto il necessario per lavorare al meglio. Vogliamo finire la stagione senza rimpianti, e dobbiamo farlo per altri dieci giorni“.

