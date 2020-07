Milan-Atalanta, moviola: su Biglia poteva starci il rosso

L’analisi degli episodi da moviola di Milan-Atalanta 1-1 a San Siro. Ha rischiato tanto Lucas Biglia nell’occasione del rigore causato nel primo tempo.

Milan e Atalanta hanno concluso con il risultato finale di 1-1 il match di anticipo della 36^ giornata di Serie A. Una partita nella quale non sono mancate delle emozioni.

Come di consueto La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi da moviola della partita. Innanzitutto è stata giusta la punizione fischiata per fallo di Rafael Toloi su Ante Rebic al 13′. Da lì nascerà poi il gol meraviglioso di Hakan Calhanoglu.

Al 23′ non ci sono dubbi sul calcio di rigore assegnato all’Atalanta per fallo di Lucas Biglia su Malinovskyi. L’arbitro Daniele Doveri ha dovuto andare al monitor per assegnarlo. Graziato il centrocampista argentino, che viene solamente ammonito ma avrebbe potuto anche essere espulso per la brutta entrata sul giocatore avversario.

Corretto il cartellino giallo a Toloi al 38′ per intervento su Rebic. Al 72′ un tiro di Duvan Zapata colpisce il braccio di Simon Kjaer, ma l’arbitro valuta giustamente che esso era attaccato al corpo del danese e dunque non ci sono gli estremi per concedere un altro penalty.

All’88’ Zlatan Ibrahimovic chiede un calcio di rigore per presunto fallo di Djimsiti. Il Milan protesta, ma sembra che il centravanti svedese si sia lasciato cadere.