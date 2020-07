Rinnovo Donnarumma | Conferme sull’offerta del Milan

Milan sempre più convinto di offrire il rinnovo di contratto a Gianluigi Donnarumma. Il portiere anche ieri ha dimostrato di essere al top.

Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere le capacità di Gianluigi Donnarumma. Per lui parlano i numeri, sempre migliori di giornata in giornata.

Il portiere del Milan ieri contro l’Atalanta ha ottenuto il 201° gettone in Serie A. Davvero un record per un ragazzo nato nel 1999.

Inoltre ha indossato per la prima volta la fascia da capitano dal 1′ minuto, senza dimenticare il decimo rigore parato in carriera, stavolta al malcapitato Malinovskyi.

Il Milan è convinto e sicuro: vuole fare il possibile per blindare Donnarumma. Non è contemplata ad oggi una partenza del gioiello rossonero, che a sua volta intende proseguire con il Diavolo.

Secondo Tuttosport i dirigenti del Milan tenteranno a breve il primo rilancio per convincere sia Donnarumma che l’agente Mino Raiola a firmare il prolungamento di contratto.

Si parla di un’offerta tra i 3 ed i 5 anni di contratto (al massimo fino al 2025) con uno stipendio netto confermato sui 6 milioni di euro. Non è esclusa l’aggiunta di bonus relativi ai traguardi del Milan o un aumento progressivo ed in percentuale degli emolumenti.

Insomma la trattativa per il rinnovo di Gigio partirà a breve, non appena terminerà il campionato 2019-2020. Perdere un portiere così sarebbe davvero deleterio.

