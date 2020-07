TuttoSport – Asse Milan-Empoli, altra operazione in vista

Il Milan e l’Empoli a breve potrebbero lavorare per una nuova trattativa. C’è un giovane talento dei toscani nel mirino.

Negli ultimi anni il Milan e l’Empoli hanno spesso avuto ottimi e proficui rapporti a livello di calciomercato.

Basta ricordare i due affari completati la scorsa estate tra i suddetti club: il Milan ha acquistato dai toscani sia Rade Krunic che Ismael Bennacer, spendendo un totale di 24 milioni di euro.

Anche in un passato più remoto Milan ed Empoli si sono parlati per definire diverse situazioni. Così come potrebbe accadere in vista della prossima sessione di calciomercato.

Secondo Tuttosport i rossoneri vorrebbero aprire i discorsi per Samuele Ricci. Centrocampista di talento, classe 2001, seguito dal Milan già da diversi mesi.

L’attuale dirigenza rossonera è pronta ad imbastire discorsi concreti per questo giovane calciatore di origine toscana. Ricci potrebbe dunque seguire l’ex compagno di squadra Bennacer e diventare una sorta di ‘vice’.

Il nome del 19enne era finito anche sul taccuino di Ralf Rangnick. Ma pare che il Milan, a prescindere dalla rinuncia del tedesco, voglia puntare forte su Ricci.

