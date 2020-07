Calciomercato Milan – Trattativa per Szoboszlai, le ultime

Le ultime news sull’affare Milan-Szoboszlai. Il centrocampista ungherese del Salisburgo è un nome sempre caldo.

L’inaspettata e clamorosa decisione del rinnovo a Stefano Pioli cambia inevitabilmente molte strategie per il Milan che verrà.

Uno di questi cambiamenti potrebbe riguardare Dominik Szoboszlai. Secondo quanto scritto da Tuttosport, il centrocampista del Salisburgo era un pupillo di Ralf Rangnick, che lo aveva praticamente prenotato per un futuro al Milan.

Ma con la chiusura definitiva della pista Rangnick, che rimarrà nel ruolo di direttore generale dell’universo Red Bull, anche il nome di Szoboszlai potrebbe allontanarsi dall’orbita rossonera.

In realtà il Milan non avrebbe ancora deciso. La trattativa al momento è in stand-by, perché il talento classe 2000 piace, ma le condizioni per ingaggiarlo sembrano essersi complicate senza l’ausilio di Rangnick.

Nelle prossime settimane il club rossonero dovrà decidere se puntare ancora su Szoboszlai e imbastire nuovamente i discorsi col Salisburgo, oppure mollare definitivamente la presa.

C’è da dire che il primo a interessarsi al centrocampista fu Zvonimir Boban, ormai ex dirigente Milan, che già a gennaio scorso tentò i primi approcci per Szoboszlai.

Ora le scelte di mercato sono affidate al tandem Maldini-Massara: saranno loro, con l’ok di Ivan Gazidis, a decidere se virare forte sul ventenne che piace anche a molte big internazionali.

