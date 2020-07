Calciomercato Milan, ancora Kilian: prezzo alla portata

Il Milan continua a seguire Luca Kilian anche senza Rangnick. Il difensore del Paderborn potrebbe liberarsi per una cifra molto bassa.

Il Milan cerca almeno un rinforzo in difesa per la prossima stagione. Il progetto di Elliott, anche con la conferma di Stefano Pioli, non cambia: si punta su giocatori giovani e di talento.

Per il reparto arretrato c’è un ritorno di fiamma per Todibo del Barcellona, ma il Diavolo guarda ancora con un certo interesse in Germania. Con l’arrivo di Rangnick, infatti, si era parlato di Luca Kilian, promettente difensore del Paderborn, appena retrocesso in Bundesliga 2. Rangnick non arriverò, ma il giocatore continua a piacere.

Come scrive il Daily Mail, su Kilian c’è il Brighton. Ma il Milan è in corsa, così come anche il Friburgo, altro club che ha chiesto informazioni per l’acquisto di questo giovane difensore. E il tabloid dà anche il prezzo: 3,3 milioni circa. Una cifra molto bassa per un giocatore di sicuro talento. Vedremo se il Milan andrà fino in fondo o meno o se preferirà virare su altri obiettivi.

RITORNO DI FIAMMA PER RINFORZARE LA DIFESA