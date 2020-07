Calciomercato Milan, rinforzo in difesa: Maldini ci riprova

Ritorno di fiamma per Todibo. Il difensore è stato cercato a lungo da Maldini e Massara a gennaio. Trattativa con il Barcellona.

Per lungo tempo durante il Calciomercato di gennaio vi abbiamo parlato della trattativa fra il Milan e il Barcellona per Todibo. Il difensore, dopo un colloquio anche con Massara in Spagna, ha poi deciso di andare allo Schalke 04, in Bundesliga, dove però non ha brillato particolarmente.

Todibo rientrerà così dal prestito al Barcellona. E adesso il Milan ci starebbe pensando di nuovo. A rivelare questa indiscrezione è Tuttosport di oggi. I rossoneri hanno certamente bisogno di rinforzi in difesa: Musacchio è in scadenza nel 2021 e probabilmente andrà via, stessa sorte anche per Léo Duarte. Restano Romagnoli, Kjaer (appena riscattato dal Siviglia) e Matteo Gabbia.

Calciomercato Milan, ancora Todibo

Il difensore francese rappresenta una buona opzione e il Milan ci sta pensando. Il Milan potrebbe fare un’operazione stile Kjaer, e cioè in prestito con diritto di riscatto. Anche perché Todibo viene da sei mesi non proprio al top con lo Schalke, quindi con questa formula il Diavolo avrebbe tempo per testarne le qualità e poi decidere se prenderlo a titolo definitivo o meno.

Bisogna però capire che intenzioni ha il Barcellona. In casa blaugrana vedevano in lui l’erede di Gerard Piqué, ma le prestazioni offerte finora non hanno colpito particolarmente la dirigenza. Chiaramente parliamo di un ragazzo di soli 20 anni con evidenti margini di miglioramento. Il Milan potrebbe approfittare di questa incertezza del Barça per prenderlo e magari valorizzarlo.

COMPLICATO L’AFFARE EMERSON