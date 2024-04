Zirkzee al Milan, nuova conferma: “Contatti frequenti, rossoneri in testa”

Nuovi aggiornamenti sulla situazione di Zirkzee, oggetto del desiderio del Milan e di altre importanti squadre italiane ed europee.

Dove giocherà Joshua Zirkzee nella prossima stagione? Questa è una domanda che si fanno molti e che non ha ancora una risposta. La cosa che sembra certa è che non continuerà ad indossare la maglia del Bologna, anche in caso di qualificazione della squadra rossoblu alla prossima Champions League.

Com’è noto, il Bayern Monaco può esercitare una clausola di riacquisto da 40 milioni di euro per riportarlo in Germania. Se decidesse di non esercitarla, comunque incasserebbe il 40-50% del prezzo di rivendita. Ovviamente, quest’ultimo dettaglio condiziona la valutazione del Bologna, che vorrebbe vendere l’attaccante olandese a circa 70 milioni, un prezzo vicino a quello pagato dal Manchester United per comprare Rasmus Hojlund dall’Atalanta nell’agosto 2023.

Joshua Zirkzee tra Serie A e Premier League

Il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato CaughtOffside della situazione di Zirkzee: “Rimane l’obiettivo numero 1 del Milan. Ci sono contatti frequenti, non è una cosa iniziata a febbraio e poi passata in sordina, ci stanno lavorando. Questo è l’unico interesse concreto che abbiamo per Zirkzee e, allo stato attuale, il Milan è in testa. Inter e Juventus sono state accostate all’attaccante, ma è il Milan che si è mosso. Zirkzee è molto attratto dal Milan“.

Il club rossonero ha iniziato le manovre per portare la stella del Bologna a Milanello, un’operazione non semplice. I rapporti tra le due società sono molto buoni e l’estate scorsa è stata conclusa un’altra trattativa, quella che ha portato Alexis Saelemaekers in Emilia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I rossoblu dovrebbero spendere circa 10 milioni per acquistare a titolo definitivo il cartellino dell’esterno belga, che ha ben figurato sotto la guida di Thiago Motta. Anche l’allenatore italo-brasiliano è stato accostato al Diavolo, però più fonti danno la Juventus in vantaggio.

Tornando a Zirkzee, non bisogna sottovalutare le squadre della Premier League. In questi giorni è l’Arsenal ad essere dato in forte pressing. I Gunners hanno avviato a loro volta i contatti con l’agente Kia Joorabchian e nei giorni scorsi si era parlato di un’offerta contrattuale da circa 6 milioni netti annui. Certamente il club londinese ha la possibilità economica per convincere il giocatore e il Bologna, però il Milan vuole giocarsi le sue chance portare a San Siro uno dei migliori calciatori di questa stagione.