Calciomercato Milan, dalla Spagna: Emerson si complica

In Spagna parlano di affare complicato fra il Milan e il Barcellona per Emerson. Le richieste dei blaugrana sono molto alte.

In attesa di scoprire il futuro di Calabria e Conti, il Milan si muove per un nuovo terzino destro. Si cerca un colpo alla Theo Hernandez, uno degli acquisti più importanti del club degli ultimi anni.

Maldini e Massara pescano ancora in Spagna, stavolta in casa Barcellona. Emerson Royal è il nome che piace alla dirigenza: è di proprietà dei blaugrana, ma è in prestito al Real Betis anche per la prossima stagione. Ed è proprio questo il motivo per cui la trattativa è più complicata del previsto.

Il Barcellona, per vendere Emerson al Milan, dovrebbe prima richiamarlo dal prestito; questo però gli costerebbe 9 milioni di euro, e cioè la cifra della penale presente nell’accordo fra le due società spagnole. Ecco perché il Barça ha alzato la richiesta a 30 milioni, mentre il Milan sembra disponibile a sborsarne 20.

Secondo quanto scrive TodoFichajes, questa situazione complica parecchio l’affare. Bisognerà lavorarci un bel po’ per riuscire a strappare il sì del Barcellona, ma nel frattempo il Milan si guarderà intorno. Un giocatore con caratteristiche simili, e che piace da tempo in via Aldo Rossi, è Denzel Dumfries del PSV.

