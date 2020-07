Sampdoria-Milan, Massara: “Non serve vedere Raiola. Fiduciosi su Ibra e Donnarumma”

Le dichiarazioni di Massara prima del calcio d’inizio di Sampdoria-Milan. Ecco le parole del Direttore sportivo sul futuro di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu.

Parla Frederic Massara. Il Direttore Sportivo del Milan – intervistato da Sky Sport – ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida contro la Sampdoria : “Ibra? Non serve vedersi con Raiola, ci parliamo costantemente anche lontano dai riflettori. La voglia di proseguire di Ibrahimovic è tanta, siamo tutti felicissimi che abbia dimostrato il suo valore al Milan. Donnarumma? E’ una situazione diversa da quella di Ibra. Ognuno ha sua particolarità, siamo fiduciosi su entrambi per il bene del Milan e ovviamente dei calciatori. Vogliamo trovare un’intesa per costruire un futuro insieme a Gigio, con Zlatan ci saranno tempi un po’ più stretti”.

Futuro Calhanoglu – “Siamo contenti di Hakan, è un ragazzo che sta esprimendo tutto il suo potenziale, stiamo già affrontando delle discussioni con il suo”.