Bonaventura solo in campo: commozione a fine partita | FOTO

Momento di grande commozione per Bonaventura al termine di Milan-Cagliari. Il centrocampista è rimasto solo in campo accucciato in lacrime.

Giacomo Bonaventura saluta il Milan dopo sei anni. Se prima c’era qualche dubbio, adesso è quasi ufficiale. La prova lampante è arrivata questa sera, al termine della partita contro il Cagliari, l’ultima del campionato e, a quanto pare, anche di Jack con i rossoneri. Il numero 5 è entrato nel corso del primo tempo al posto di Leao: aveva voglia di fare gol ma non ci è riuscito, poi a fine partita l’episodio che sta facendo commuovere tutti i tifosi sui social.

Come riportato dal collega Pietro Balzano Prota su Twitter, Bonaventura ha camminato da solo per il campo di San Siro, poi si è accucciato ed è rimasto per qualche istante immobile, probabilmente in lacrime. Un momento di grande commozione per un calciatore che ha dato tutto per la maglia del Milan. Avrebbe meritato il saluto di San Siro, purtroppo assente per i motivi che sappiamo. Facciamo un enorme in bocca al lupo a Bonaventura per il suo futuro.