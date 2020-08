Calciomercato Milan – Kalulu ufficiale. Aurier, prezzo alto | VIDEO

Il Milan ha comunicato in via ufficiale l’acquisto di Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 che si è svincolato dal Lione e viene tesserato a parametro zero. Il giovane francese ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025. Per la fascia destra difensiva il club rossonero continua a pensare anche a Serge Aurier, ma il prezzo di circa 25 milioni di sterline fissato dal Tottenham è considerato troppo alto. Il Milan vorrebbe spendere meno e continua a tenere in considerazione Denzel Dumfries, capitano del PSV Eindhoven valutato sui 18 milioni. Un prezzo più abbordabile quello del giocatore assistito da Mino Raiola.