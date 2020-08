Lazio, che colpo: David Silva è ad un passo

David Silva è vicinissimo alla Lazio! Secondo Sky Sport, i biancocelesti sono ai dettagli per l’acquisto del centrocampista spagnolo.

La Lazio si regala David Silva. Il centrocampista spagnolo, che ha detto addio al Manchester City in scadenza di contratto, ha accettato la proposta di Igli Tare. Come riportato infatti da Sky Sport in questi minuti, l’affare è il dirittura d’arrivo. Le parti stanno lavorando sui dettagli, poi l’acquisto potrà diventare ufficiale. A 34 anni, lo spagnolo è pronto per questa nuova avventura in Italia.

Nei mesi scorsi il nome di David Silva, in vista della scadenza del contratto coi Citizens, è stato spesso accostato anche al Milan. La società rossonera però non è mai andata fino in fondo nei contatti col calciatore. L’anagrafe e lo stipendio erano troppo lontani dalla politica di Elliott, che ha già fatto uno strappo alla regola a gennaio con Ibrahimovic. Che però è un caso molto diverso rispetto a David Silva, che è sì un grande calciatore ma con tanti punti interrogativi.