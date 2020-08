Calciomercato Milan news – Rodriguez verso il Torino | VIDEO

Dovrebbe essere questione di poco tempo la cessione di Ricardo Rodriguez al Torino. Il Milan è in trattativa avanzata con il club granata e l’accordo potrebbe arrivare a breve. Dovrebbe esserci martedì l’incontro tra l’agente del giocatore e il Torino per trovare un’intesa sul contratto. La società rossonera vuole cedere il terzino svizzero, che non rientra nei progetti di Stefano Pioli e ha una scadenza contrattuale fissata a giugno 2021. Il Milan chiede 4-5 milioni di euro per cedere Rodriguez, che è disposto a valutare un trasferimento in maglia granata. In Piemonte ritroverebbe Marco Giampaolo, che lo ha già allenato a Milanello.