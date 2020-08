Milan, presentata la terza maglia: Ibrahimovic ancora nel video

Il Milan ha presentato la terza maglia con un video sui social. Nelle immagini c’è anche Ibrahimovic, insieme a Rebic, Castillejo e altri.

Il Milan stamattina ha presentato anche la terza maglia di quest’anno. Il video è stato pubblicato poco fa sui social del club, ma la maglia era già nota per le immagini pubblicate nelle ultime settimane.

Nelle immagini c’è ancora Zlatan Ibrahimovic. Come in quello della prima maglia, anche stavolta lo svedese chiude il video. Ecco di seguito il post pubblicato dal Diavolo in questi minuti: