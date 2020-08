Sportmediaset – Bakayoko, ritorno quasi certo: i dettagli

Il ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko sembra ormai vicinissimo. I rossoneri hanno pronta la formula che potrebbe convincere il Chelsea a lasciar partire il giocatore.

Tiemoué Bakayoko vuole tornare al Milan e i rossoneri pensano a lui come rinforzo ideale per il centrocampo. Come riporta Sportmediaset, il club rossonero avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore, resta da convincere il Chelsea a lasciar partire il giocatore.

Nella giornata di ieri anche il Lione si è mosso per il francese, ma Bakayoko non sente ragioni: vuole il Milan. La dirigenza della società di Via Aldo Rossi avrebbe pronto il piano per ottenere il sì del club londinese: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Oltremanica continua a volere 25 milioni, ma poiché il giocatore non rientra nel progetto tecnico e c’è la necessità di monetizzare, potrebbe anche partire alle condizioni dettate dal Milan.

EX MILAN, HELLAS SU BONAVENTURA