Calciomercato Milan – Duello con l’Atalanta per Miranchuk | VIDEO

Il Milan non ha smesso di pensare ad Aleksey Miranchuk per rinforzarsi nella prossima sessione del calciomercato. La Lokomotiv Mosca chiede circa 15-20 milioni di euro per il giocatore, il cui contratto scade a giugno 2021. Il russo classe 1995 è un giocatore duttile tatticamente, può giocare sia da trequartista che da esterno offensivo. Sulle sue tracce pure l’Atalanta, che ha già avviato i contatti con la Lokomotiv Mosca e con l’entourage di Miranchuk. Il Milan potrebbe giocarsi la carta Diego Laxalt, che piace al club russo e che potrebbe essere inserito nella trattativa. Si attendono delle novità importanti nei prossimi giorni.