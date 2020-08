Ex Milan – Biglia al Torino, accordo vicino

Lucas Biglia ha lasciato il Milan al termine della scorsa stagione. L’argentino ha trovato l’accordo con il Torino, allenato da Marco Giampaolo.

Lucas Biglia giocherà presumibilmente con la maglia del Torino. Il centrocampista argentino ha lasciato il Milan dopo tre stagioni poco entusiasmanti e ora potrebbe cercare una nuova avventura in granata. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’ex giocatore della Lazio è stato liberato dal Milan a parametro zero e avrebbe trovato l’accordo con il club piemontese. L’argentino guadagnerà circa due milioni di euro per la prossima stagione con opzione per la successiva. Biglia ha già detto sì, ma si è preso qualche giorno per valutare tutte le opzioni.

Il Torino sta costruendo una nuova colonia rossonera dopo l’arrivo di Ricardo Rodriguez. Marco Giampaolo, ex rossonero, dopo Lucas Biglia avrebbe richiesto anche Rade Krunic. Il tecnico originario di Bellinzona ha scelto alcuni giocatori con cui si era trovato bene durante l’esperienza al Milan per costruire un progetto tecnico valido.