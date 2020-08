Ex Milan, Rodriguez: “Il Toro mi ha voluto fortemente”

Ricardo Rodriguez si è trasferito al Torino in questa sessione di mercato, dopo il prestito al PSV. In conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Ricardo Rodriguez ha lasciato il Milan, dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al PSV. Ora è la volta del Torino, una squadra che ha fatto di tutto per averlo. “Ho scelto il Torino perché mi ha voluto fortemente. Voglio fare bene” – ha dichiarato lo svizzero in conferenza stampa.

Il terzino ha parlato poi del suo attuale allenatore Marco Giampaolo, con cui ha collaborato anche durante l’esperienza al Milan: “Mi conosce bene e sa quello che posso dare alla squadra. Ha sempre fatto bene e sa come far giocare al meglio le sue squadre”.

Rodriguez sarà probabilmente il titolare nei granata e porterà la sua esperienza internazionale: “Mi piacerebbe giocare tutte le partite, voglio anche aiutare i giovani nella loro crescita“