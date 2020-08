Rui Costa: “Rivedremo il Milan in Champions, Maldini ci tiene”

Rui Costa è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per parlare del momento rossonero

Manuel Rui Costa, ex numero 10 del Milan (2001-2006) che con la maglia rossonera ha vinto tra i tanti trofei la Champions League ai danni della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per parlare del momento rossonero.

L’ex stella portoghese ha affermato che “il Milan è in netta crescita e che la dirigenza rossonera sta facendo un buon lavoro”. O Maestro ha poi aggiunto che “i risultati iniziano a vedersi e che presto torneremo a vedere il Milan in Champions League”.

L’ex numero 10 non ha poi anche espresso il suo parere sul suo ex compagno di squadra e attuale direttore tecnico rossonero: “Conosco perfettamente le capacità di Maldini. So quanto ci tiene e so quanto è tifoso della squadra”.

SPORTMEDIASET – MILAN, TRATTATIVE PER BAKAYOKO E AURIER: LE ULTIME