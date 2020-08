Sky – Tonali, inserimento concreto del Milan: pronta l’offerta

Pare che il Milan faccia sul serio per Sandro Tonali del Brescia. Il metronomo non è più sicuro del suo approdo futuro all’Inter.

Notizie che sembrano prendere sempre più corpo. Il Milan torna a fare sul serio per Sandro Tonali, talento del Brescia che da tempo è tra i calciatori seguiti dai rossoneri.

Sembrava che l’Inter fosse ormai pronta a chiudere l’operazione con il Brescia ed assicurarsi il centrocampista classe 2000. Ma secondo Sky Sport il Milan è seriamente pronto ad inserirsi ed a mettere i bastoni tra le ruote.

L’inviato Peppe Di Stefano ha rivelato che il Milan in queste ultime settimane ha lavorato sotto traccia per Tonali, provando ad approfittare del rallentamento nelle trattative con l’Inter, dovute soprattutto alla questione Conte.

Inter ancora in vantaggio, perché i nerazzurri vantano la partecipazione alla Champions League oltre ad un budget di mercato più elevato. Ma il Milan sta preparando l’offerta, una mossa ufficiale e decisa che potrebbe sbaragliare a sorpresa la concorrenza della rivale cittadina.

Ovvio che se l’Inter domani offrisse 35 milioni cash, il Brescia darebbe l’ok alla cessione di Tonali in nerazzurro. Ma il Milan è vigile e convinto di poter superare i ‘cugini’, con una proposta non ancora svelata. Il piano del club di Elliott Management è proprio quello di puntare i migliori talenti italiani ed esteri in circolazione.

LEGGI ANCHE -> MILAN-MONZA, ORA E’ UFFICIALE