Calciomercato Milan news – Ibrahimovic rinnova il contratto | VIDEO

Dopo settimane di difficile trattativa, il Milan e Mino Raiola hanno finalmente raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne centravanti svedese guadagnerà un ingaggio da circa 7 milioni di euro e non dovrebbero essere previsti bonus nell’intesa trovata dalle parti. Il giocatore è atteso a Milano, di rientro dalla Svezia, per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2021. Ibrahimovic dovrebbe indossare un nuovo numero di maglia. Nonostante avesse dato un indiziale indizio sul 9, nel suo ultimo post sui social network ha annunciato che vestirà l’11. Lo stesso che ebbe nella sua prima esperienza al Milan.