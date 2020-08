Calciomercato Milan – Assalto a Tonali e Brahim Diaz | VIDEO

Il Milan è in trattativa avanzata con il Real Madrid per Brahim Diaz, 21enne centrocampista offensivo spagnolo che dovrebbe arrivare con la formula del prestito. I due club stanno trattando sulle cifre del diritto di riscatto e contro-riscatto. A breve dovrebbe giungere l’accordo definitivo. Paolo Maldini è anche in pressing sul Brescia per assicurarsi Sandro Tonali, che sembrava promesso sposo dell’Inter e invece può approdare al Milan. La società rossonera ha fatto la propria offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto e auspica di raggiungere un’intesa finale nei prossimi giorni. Il giocatore ha detto sì al trasferimento.