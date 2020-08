Zlatan Ibrahimovic rinnova: “Milan, torniamo in alto” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic sabato sera ha fatto ritorno a Milano, pronto per la firma del rinnovo di contratto con il Milan e per la ripresa degli allenamenti a Milanello. Il centravanti svedese ha rilasciato le prime dichiarazioni e si è mostrato molto determinato in vista della stagione 2020/2021. Ha voglia di riportare la squadra rossonera in Champions League, competizione nella quale il club manca da troppi anni ormai. Ibra è felice dell’accordo per prolungare la sua permanenza al Milan, che ritiene la sua casa. Il 38enne attaccante ha grandi motivazioni e, nonostante l’età avanzata, sente di poter dare un contributo importante. Nelle sue parole dopo l’atterraggio a Linate non manca un messaggio ai tifosi.

