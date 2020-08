Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: Aurier rifiuta il Wolverhampton

Il Milan osserva l’evolversi della situazione legata a Serge Aurier. Il terzino ivoriano ha rifiutato una proposta del Wolverhampton.

Il Milan al momento punta a rinforzare il centrocampo con gli obiettivi Tonali e Bakayoko, ma non manca di monitorare gli altri nomi sul taccuino. Per la difesa, in cima alla lista c’è sempre Serge Aurier. Secondo quanto riferisce il Daily Star, l’ivoriano avrebbe ricevuto un’offerta dal Wolverhampton. Una proposta che il terzino ha rispedito al mittente, poiché considera prioritario l’interesse del Milan.

I Wolves avevano pensato a uno scambio con Matt Doherty, con il quale il Tottenham ha già un accordo, ma Aurier si è opposto. Il Milan prima di tentare l’assalto deve provare a cedere Davide Calabria. Il Cagliari si è già mosso offrendo 8 milioni più bonus, una cifra ritenuta bassa dai rossoneri. Senza la cessione del terzino cresciuto nel vivaio, vedere Aurier a Milanello sarà molto difficile.