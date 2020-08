Calciomercato Milan, Gabbia nel mirino del Genoa: i dettagli

Matteo Gabbia è stato artefice di un’ottima seconda parte di stagione al fianco di Alessio Romagnoli. Il Genoa ha messo gli occhi sul difensore rossonero.

Matteo Gabbia è l’ultimo prezioso prodotto del vivaio del Milan. Il difensore rossonero si è messo in mostra in questa stagione, soprattutto dopo il lockdown, evidenziando molte qualità. Gabbia ha destato l’interesse di molte società in Italia, tra cui Udinese e Sassuolo, ma nelle ultime settimane si è mosso con particolare insistenza il Genoa.

Come riporta calciomercato.com, il Milan non vuole privarsi del giocatore a titolo definitivo ma si è dimostrato propenso a cedere il giovane in prestito secco. Al momento i rossoneri non sembrano voler sconvolgere il pacchetto di difensori centrali, con Kjaer e Romagnoli che partono avanti a tutti gli altri nelle gerarchie di Pioli. Sul piede di partenza sembra esserci comunque più Duarte che Gabbia.

