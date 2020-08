Sky – Brahim Diaz al Milan: domani possibile chiusura dell’affare

Brahim Diaz sempre più vicino a indossare la maglia del Milan. Paolo Maldini sta definendo gli ultimi dettagli dell’operazione con il Real Madrid.

Il Milan sembra vicino all’accordo definitivo per l’arrivo di Brahim Diaz dal Real Madrid. Poco da da Sky Sport sono arrivate conferme sulla probabile conclusione positiva della trattativa.

Già domani questa operazione potrebbe chiudersi. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del club rossonero, ma i Blancos mantengono una opzione di riacquisto del giocatore. Si stanno definendo gli ultimi dettagli con l’entourage del talento ex Manchester City.

Per domani è attesa l’accelerata finale di questa trattativa di mercato. Il Milan vuole fortemente Brahim Diaz, però il Real Madrid non intende perdere il completo controllo del cartellino. Per questo la società madrilena dovrebbe essersi garantita la famosa clausola di recompra.

Il 21enne talento spagnolo viene da una stagione con sole 10 presenze e trasferendosi a Milano spera di avere lo stesso destino di Theo Hernandez, che in maglia rossonera è letteralmente esploso. Nonostante il poco spazio avuto dal ragazzo, Paolo Maldini è convinto che Brahim Diaz sia un innesto adatto alle esigenze di Stefano Pioli.

Brahim Diaz to AC Milan almost done deal. Total agreement to be completed on next hours. Loan + buy option + buy-back clause for Real Madrid. Here we go 🔴⚫️ @DiMarzio @SkySport #Milan #RealMadrid

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2020