Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex presidente del Milan è asintomatico ed in isolamento domiciliare

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone per via del recente soggiorno in Sardegna. A riferirlo è stato Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare e Referente Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

L’ex presidente del Milan e oggi numero uno del Monza è asintomatico ed è in isolamento domiciliare.