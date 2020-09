Calciomercato Milan – Preso Brahim Diaz, offerto Nacho Fernandez | VIDEO

Il Milan si è assicurato Brahim Diaz dal Real Madrid con la formula del prestito secco. Un eventuale riscatto verrà definito nei prossimi mesi. Intanto il 21enne talento spagnolo è già arrivato a Milano e ha sostenuto le visite mediche. Oggi è prevista la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2021. Il Milan potrebbe pescare ancora in casa Real Madrid in questa finestra del calciomercato. Infatti, a Paolo Maldini è stato offerto Nacho Fernandez. Lo spagnolo ha 30 anni ed è un difensore centrale che in caso di necessità sa giocare anche da terzino. Al momento non è una priorità della dirigenza rossonera.