Calciomercato Milan – Sfuma Samardzic: giocherà nel Lipsia

Un giovane talento offensivo proveniente dalla Germania poteva finire al Milan. Ma il Lipsia ha accelerato per il classe 2002.

Uno dei migliori talenti di Germania non giocherà nel Milan. Nonostante i contatti recenti, Lazar Samardzic ha scelto un’altra strada futura.

Il fantasista di origini serbe classe 2002 ha lasciato l’Hertha Berlino. Ma non cambierà aria, visto che la sua nuova squadra fa sempre parte della Bundesliga tedesca.

Come riportano i media in Germania, Samardzic ha oggi effettuato le visite mediche per il Lipsia. La ricca squadra facente parte dell’universo Red Bull si è assicurata il trequartista senza troppi intoppi.

Un peccato per il Milan, che lo aveva seguito e messo nel mirino. Anche i costi dell’operazione erano assolutamente fattibili: il Lipsia ha strappato il sì dell’Hertha per soli 500 mila euro.

La squadra di Nagelsmann per la seconda volta in pochi mesi strappa al Milan un obiettivo serio. A gennaio i tedeschi erano già riusciti ad ingaggiare Dani Olmo, esterno spagnolo seguito da tempo dai rossoneri.

LEGGI ANCHE -> MILAN, DOMENICA ALTRA AMICHEVOLE